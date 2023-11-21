موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.. يرغب الكثير من أصحاب المعاشات والذين تتخطى أعدادهم 11 مليون مواطن، في معرفة موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة، حيث يتم صرف المعاشات يوم 1 ديسمبر 2023.

صرف معاشات شهر ديسمبر

ويستمر صرف معاشات شهر ديسمبر لمدة 6 أيام، وينتهي يوم 6 ديسمبر 2023 المقبل، ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2023، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكترونى.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

ويمكن صرف معاشات شهر ديسمبر، من خلال البنوك التجارية وبنوك القرى، والبريد المصرى، ومنافذ شركة فورى، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر

الشريحة الأولى والتي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم الصرف يومي 1 و2 ديسمبر.

الشريحة الثانية والتي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي 3 و4 ديسمبر.

الشريحة الثالثة والتي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، يتم الصرف يومي 5 و6 ديسمبر.