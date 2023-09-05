الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طرق الحصول على المعاش بالمنزل

صرف معاش
صرف معاش

صرف المعاشات 2023.. وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الطرق وأماكن يمكن من خلالها صرف معاش سبتمبر2023  أو صرف معاشات الشهور القادمة، وفى السطور التالية نوضح ذلك .

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الثلاثاء.. محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات

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تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات

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عن طريق الرسائل.. غدًا نظر قضية سرقة أصحاب المعاشات

 أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

  صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي:

ماكينات الصراف الآلي atm

مكاتب  البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

من منافذ شركة فوري.

عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023

من جانب اخر انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات  ومكاتب البريد ، ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة الاستعدادات للبدء في صرف معاش شهر سبتمبر لجميع المستحقين .

كما انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023  من ماكينات الصراف الآلي atm .

عدة طرق لـ صرف المعاشات 

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق لـ صرف المعاشات وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم دون معاناه .

 ومن الممكن للمواطنين  صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي :- ماكينات الصراف الآلي atm  ومكاتب  البريد المصري و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي ، و من منافذ شركة فوري.

كما تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، صرف معاش شهر سبتمبر 2023، ل  11 مليون وأكثر من  أصحاب المعاشات في مصر

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