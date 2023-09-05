طرق الحصول على المعاش بالمنزل

صرف المعاشات 2023.. وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الطرق وأماكن يمكن من خلالها صرف معاش سبتمبر2023 أو صرف معاشات الشهور القادمة، وفى السطور التالية نوضح ذلك .

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي:

ماكينات الصراف الآلي atm

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

من منافذ شركة فوري.

عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023

من جانب اخر انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات ومكاتب البريد ، ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة الاستعدادات للبدء في صرف معاش شهر سبتمبر لجميع المستحقين .

كما انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي atm .

عدة طرق لـ صرف المعاشات

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق لـ صرف المعاشات وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم دون معاناه .

ومن الممكن للمواطنين صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي :- ماكينات الصراف الآلي atm ومكاتب البريد المصري و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي ، و من منافذ شركة فوري.

كما تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، صرف معاش شهر سبتمبر 2023، ل 11 مليون وأكثر من أصحاب المعاشات في مصر