شروط استحقاق المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد

يتسائل قطاع كبير من الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الجديد عن ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة (المعاش المبكر).

وقد حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.

ووفقًا لقانون التأمينات الجديد فإن هناك ضوابط وشروط للحصول على المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص، وهو ما نستعرضه لكم في سياق السطور الآتية:

شروط الخروج للمعاش المبكر في القطاع الحكومي

انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطىـ الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

شروط الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص

وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.

عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.

توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.

ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ 5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.

الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.