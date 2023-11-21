ضبط شخصين بتهمة النصب في أموال سيارات مجهزة طبياً

بالنسبة لما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام (مالك شركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً) وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبياً، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.



وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من (طالب - مقيم بالمنيا) ضد المشكو فى حقهما (شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً") لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبياً" وإكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما.

وتم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط إلا أنهما لم يتمكنا من الإنتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما مما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

