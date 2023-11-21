أستاذ قانون دولي: قصف المستشفيات حدث غير مسبوق في التاريخ

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن جرائم الحرب اقترنت بالنزاع المسلح سواء حرب بين دولتين مثل روسيا وأوكرانيا أو حرب أهلية داخلية مثل السودان أو نزاع مسلح تحكمه اتفاقية جنيف مثل فلسطين وهذه الجرائم قتل فيها الأبرياء والرهائن دون التمييز بين العسكري والمدني والأهداف المدنية المحمية مثل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمباني السكنية التي لا تستخدم عسكريا فهذا محرم ويمنع الرفض التعسفي لإنشاء مناطق آمنة ولإدخال المساعدات.

وأضاف في مقابلة لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية أنجي أنور على قناة etc أنه لأول مرة في التاريخ تقصف مستشفى تحوي مرضى والآف النازحين، ويجب على إسرائيل إثبات استخدام حماس لمستشفى الشفاء.

وأكد أن القانون الدولي الإنساني يلزم أن تكون هناك تناسب في استخدام القوة لأن القانون الدولي نشأ من أجل حماية المدنيين وبشرط عدم اشتراك هؤلاء المدنيين في النزاع المسلح ويهدف القانون الدولي إلى أنسنة النزاع المسلح بمعنى إذا استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن استطعت أن تأسر فلا تجرح.