الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رئيس شعبة الذهب يستغيث بالمسئولين على الهواء: الفضة المصرية في خطر

فضة
فضة

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر بها ذهب بكميات كبيرة وكان هناك شح في الذهب المتداول نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري؛ موضحا أن السبب كان تدافع المواطنين على شراء الذهب كنوع من الاستثمار وكملاذ آمن وأدى إلى زيادة الطلب وتسبب في ارتفاعات متتالية بصورة عشوائية.
وأضاف إيهاب واصف، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن وعلى المدى البعيد وليس القريب، مؤكدا أن سوق الذهب هو ما يحدد السعر وهو أول سوق حر في التسعير ولا يخضع للتسعيرة الجبرية، مشددا على أن سعر الذهب عالمي وعوامل عرض وطلب وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هي محددات سعر الذهب.

txt

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

txt

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ3154 جنيها


وأوضح أن المؤثر الكبير لأسعار الذهب في مصر هو العرض والطلب ومع وجود شح في المعروض وزيادة في الطلب مما تسبب في ارتفاعات كبيرة في الأسعار والتي لا تتماشى مع الأسعار العالمية.
وطالب بقرارات لموجة تراجع صناعة الفضة، مبينًا أن صناعة الفضة في مصر في خطر كبير؛ نظرا لهجوم الفضة المستوردة على السوق المحلي مع انخفاض تكلفتها وارتفاع تكلفة الفضة المحلية، ما أدى إلى غلق عدد من ورش الفضة ويتم العمل على عودة الفضة المحلية لما كانت عليه.

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ3154 جنيها

أسعار الذهب العالمية ترتفع قليلاً مع تراجع الدولار

أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

شعبة الذهب: جهود مشتركة مع الدولة لتنمية الصادرات للأسواق العالمية

الذهب يرتفع مع استمرار تراجع الدولار

ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-11-2023

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق
الجريدة الورقية