أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ3154 جنيها

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة بشكل شبه يومي، على اعتباره الملاذ الاَمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة التذبذب الاقتصادي التي يشهدها العالم حاليًا.

سعر الذهب اليوم الأثنين 20-11-2023

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3131 شراء 3154 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,870 شراء 2,891 جنيه.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,740 شراء 2,760 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,349 شراء 2,366 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,827 شراء 1,840 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,566 شراء 1,577 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويتم احتساب أسعار الذهب هذه دون المصنعية، إذ تختلف المصنعية من مكان لاَخر ومن محل لاَخر.