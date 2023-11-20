مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقرية بولاق بالخارجة

انطلقت بقرية بولاق بالخارجة فاعليات مبادرة حياة كريمة تحت عنوان انت الحياة لتحسين مستوى الحياه للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

حيث تشارك وزارة الثقافة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني..وزيرة الثقافة ، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، ومن خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي ، بفرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد ، باقليم وسط الصعيد الثقافي بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية

حيث بدأت الفاعليات بورشة حكى للاطفال عن التغذية السليمة وتحدثت خلالها اسراء عشرى عن التغذية السليمة وأهمية تناول الخضروات والفاكهة واهم الفيتامينات التى يحتاجها جسم الانسان، إلى جانب محاضرة ثقافية بعنوان دور المرأة في تنمية المجتمع وتحدثت خلالها منى واعر عن دور المرأة فى الحياه الاسريه إلى جانب دورها فى المجتمع حيث لعبت المرأة دورا هاما فى نهضة المجتمعات القديمة والحديثة من حيث مشاركتها الفعالة فى مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كما تم تنفيذ ورشة اعمال حرفية لاشغال الخرز تدريب نجلاء جداوى، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للرسم على الوجه للاطفال تنفيذ عبير ابراهيم ، كما تم على هامش الفاعليات تنفيذ معرض لبيع كتب اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات