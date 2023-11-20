بيت ثقافة المنيرة بالخارجة ينظم مسابقة تعليمية للأطفال

استضاف بيت ثقافة المنيرة بالخارجة مسابقة ثقافية ممتعة وتعليمية للأطفال، تهدف إلى اختبار معرفتهم في المعلومات العامة. تم تنظيم المسابقة كجزء من خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة السيد عمرو البسيوني. تنفذ النشاطات في اقليم وسط الصعيد الثقافي، وتحديدًا في فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبدالمريد.

جاءت فكرة المسابقة استجابة لحاجة الأطفال إلى بيئة تعليمية تربوية وممتعة في نفس الوقت، تعزز تطورهم الذهني والمعرفي. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الأطفال على توسيع معرفتهم وفهمهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك العلوم، والتاريخ، والجغرافيا، والثقافة العامة.

اشتملت الأسئلة على مجموعة متنوعة من المواضيع والمعلومات التي تناسب المستوى العمري للأطفال. تمت ترتيب الأسئلة بشكل مناسب وتم نقلها بواسطة السيدة ليلى محمد. تم تقسيم المتسابقين إلى فئات عمرية مختلفة لضمان المنافسة العادلة.

تفاعل الأطفال بشكل كبير مع المسابقة، حيث برزت معارفهم ومهاراتهم في الحصول على المعلومات والإجابة على الأسئلة. بدأت المسابقة بجولة تمهيدية لاختيار المتنافسين الأكثر معرفة واستعدادًا، ومن ثم تمت مرحلة التصفيات وتحدي الأداء.

تقدمت الفائزة الأولى، وهي الطفلة سارة محمد، بأداء رائع ومعرفة استثنائية في مختلف المواضيع. حصلت سارة على شهادة تقدير وهدية قيمة نظرًا لمجهودها الطيب وتفوقها.

تأتي هذه المسابقات الثقافية كجزء من استراتيجية بيت الثقافة لتشجيع الشباب على الاهتمام بالمعرفة والتعلم المستمر. وتمثل فرصة رائعة للأطفال للتفاعل مع أقرانهم وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والعقلية.

تعكس هذه المسابقة التزام بيت الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم التعليم والتنمية الشاملة للأطفال. ومع تواصل الجهود في هذا الاتجاه، نأمل أن يستمر النجاح والتفاعل الإيجابي في المسابقات الثقافية المستقبلية.

جانب من المسابقة الثقافية والتعليمية للأطفال

جانب من المسابقة الثقافية والتعليمية للأطفال