قصر ثقافة موط بالداخلة نظم عرضًا فنون تلقائية مميزًا على مسرحه

في إطار استمرار تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، قدم قصر ثقافة موط بالداخلة عرضًا فنون تلقائية مميزًا على مسرحه. تم تنظيم هذا العرض الفني الذي يعتبر مبادرة فنية فريدة ومختلفة، ضمن خطة العروض التي أعدتها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر. ويُعتبر هذا العرض جزءًا من الأنشطة التي ينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، والتي تعتمد على تقديم أشكال مختلفة من الفنون للجمهور المحلي.

تأتي هذه المبادرة كمحاولة لتعزيز الحياة الثقافية في المنطقة وتعريف الجمهور بتجارب فنية جديدة وغريبة قد لا تكون مألوفة بالنسبة لهم. تُعد فرقة التلقائين من موط، التي شاركت في العرض، من بين أبرز الفرق الفنية المحلية التي تهتم بتقديم فن التلقائية والتعبير الفني الحر. وتستند هذه العروض إلى المشاعر والأفكار الفردية للفنانين، حيث يتم أداء العروض على الفور ودون تحضير مسبق، مما يُعزز جوهرية العرض وروحه المباشرة.

قد استقطب هذا العرض الفني العديد من محبي الفن والثقافة في المنطقة، حيث تمتع الجمهور بأداء معبر ومثير من قبل فرقة التلقائين. وقدم الفنانون أداءً مبتكرًا ومفعمًا بالحيوية، حيث نجحوا في التواصل مع المشاعر والأفكار الجماعية، مما يبرز أهمية الفن في التواصل والتعبير عن الذات.

يأتي هذا العرض كجزء من جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتوسيع رقعة الثقافة والفن في جميع مناطق مصر، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية. ويُعتبر المشاركة في هذه الأنشطة الثقافية والفنية فرصة للجمهور للتعرف على أشكال جديدة من الفن وللتفاعل مع الفنانين المحليين ودعم المواهب الوطنية.

بهذا العرض الفني المميز، يواصل قصر ثقافة موط بالداخلة دوره في تحقيق أهدافه المتمثلة في نشر الفن والثقافة وإثراء الحياة الثقافية في المجتمع المحلي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الفنانين المحليين في بلدنا، فإن استمرار هذه الفعاليات الثقافية يعكس التزامنا بتقديم المنصات اللازمة والدعم للأصوات الفنية المحلية الموهوبة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات