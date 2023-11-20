"حياة كريمة" تعقد ندوة تعزيز جهود العمل التطوعى فى "آداب الفيوم"

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية الأداب جامعة الفيوم، ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة وبحضور الدكتورطارق عبد الوهاب عميد الكلية والدكتور هاني أبو العلا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هناء صبري مدير وحده مركز متابعة الخريجين والدكتورعماد عادل عبد العاطى مدير مقر مؤسسة حياة كريمة بالفيوم ومجموعه من متطوعى المؤسسة .

المبادرة غيرت شكل المجتمع

أشاد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الاداب بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بصفه خاصة و التى غيرت من شكل المجتمع الريفي فى محافظة الفيوم .

وأكد على أهمية العمل الجاد والإخلاص في العمل التطوعي وما له من أثر إيجابي يعود علي الفرد والأسرة والمجتمع، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما تشهده مصر من نهضة شاملة وتنمية في مختلف المجالات وحث الطلاب والطالبات علي ضرورة بذل الجهود والعمل الاجتهاد في رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

وتحدث الدكتور عماد عادل عبد العاطى مدير مقر مؤسسة حياة كريمة بالفيوم علي إيجابيات العمل التطوعي من تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز مهارة تشبيك المجتمع وأن يشعر أفراد المجتمع ببعضهم البعض هذا بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية والتخلص من الاكتئاب والعادات السلبية والمشاركة التطوعية تساعدك علي التعرف علي الناس الإيجابية التي ستساعدك في تطوير نفسك وحث الطلاب للمشاركة في التطوع في أعمال حياة كريمة، كما أشار في كلمته علي المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتعريف بمظلة الحماية الإجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة .

و أكد على أن معدلات تنفيذ المشروعات في محافظة الفيوم بلغت 1200 مشروع بالمرحلة الأولي لعدد 63 قرية بمركزي اطسا ويوسف الصديق بتكلفة 20 مليار جنية والتي تم قاربت علي الانتهاء لتبدء مشروعات المرحلة الثانية بمركز الفيوم وطامية.

واستعرض إنجازات مؤسسة حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة قري مصر لتحقيق العدالة بين المواطنين لخلق حالة استقرار وذلك بإدخال المؤسسات الخدمية داخل القرى والعمل على محور التنمية من بنية تحتية وبناء الإنسان بإنشاء وحدات صحية ووحدات تعليمية وثقافية ووحدات مرور وشرطية وتكنولوجية .

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