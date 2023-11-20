العرض الفني لفرقة التلقائين للفن الشعبي نظمته مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة

نظم العرض الفني لفرقة التلقائين للفن الشعبي في مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، وذلك ضمن خطة العروض الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد. قدمت هذه الفرقة الاستعراضية الشعبية عروضًا فنية تعتمد على التلقائية والابتكار في التعامل مع الآلات الموسيقية والأداء الحركي.

كان العرض متنوعًا وشهد تفاعلًا إيجابيًا من قبل الجمهور المتواجد. حيث استمتع الحضور بمشاهدة فنون شعبية مبتكرة وممتعة، حيث تم تجسيد تقنيات الرقص التقليدية والموسيقى الشعبية الأصيلة بشكل مبهر.

تأتي هذه العروض الفنية ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الثقافة الشعبية والفنون التراثية وتقديمها للشباب والأطفال، لتعزيز وعيهم بالتراث الثقافي الذي يمتلكه الوطن.

تعد مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة من المراكز الثقافية الهامة التي تسعى لإتاحة الفرصة للشباب والأطفال للتعرف على الفنون والثقافات المتنوعة، والتفكير الابتكاري والتعبير الفني.

من الجدير بالذكر أن فرقة التلقائين للفن الشعبي هي إحدى الفرق التي تعمل على المحافظة على التراث الشعبي وترويجه للأجيال القادمة. تعكس هذه العروض الإبداع والمهارة الواضحة للفرقة، والتي تعتبر واحدة من أهم الفرق الشعبية في مصر.

يعكس هذا العرض التنوع الثقافي في مصر وتراثها الغني والمتنوع، ويعزز الفرقة القيم الثقافية والفنية للشعب المصري وتراثه الغني الذي يعود لقرون عديدة.

تأتي هذه الفعاليات الثقافية في إطار جهود تعزيز التواصل الثقافي وتوفير وسائل التعليم والترفيه الثقافي للشباب والأطفال في مصر. وهي فرصة متميزة للتعرف على الفن الشعبي المصري وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور الشاب.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات