نادي أدب القصر بالداخلة ينظم أمسية شعرية جديدة تحت عنوان "لقاءات أدبية"

في ساحة الأدب والثقافة، احتضن نادي ادب القصر بالداخلة أمسية شعرية جديدة تحت عنوان "لقاءات ادبية" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية التي تعززها الهيئة في قلب وسط الصعيد الثقافي. قاد اللقاء رئيس الهيئة عمرو البسيوني ونفذه فرع ثقافة الوادي الجديد تحت رئاسة ابتسام عبدالمريد.

شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدمت نخبة متميزة من شعراء نادي ادب القصر الذين ألهموا الجمهور بأشعارهم المؤثرة والمعبرة. ألقى الشاعر محمد صابر محمد قصيدة بعنوان "فينك يا أمي"، استطاع من خلالها أن يلمس أحاسيس الحضور ويجذب انتباههم إلى قوة رسالته.

تلاه الشاعر حمدي أحمد بقصيدة مؤثرة حملت عنوان "قتلوا السلام"، حيث ألقى بأبياته حجر اللامبالاة عن محنة الحرب والعنف ودعا إلى نبذ العنف ونشر السلام. أما الشاعر عصام الرفاعي، فقد ألقى قصيدته "قتلوا قدسنا" التي نقلت حزن وألم الفلسطينيين ودعت إلى دعمهم في قضيتهم.

لم يكن الحضور يحضر فقط للاستماع إلى الشعراء المعروفين فحسب، بل أيضًا للتعرف على الأصوات الجديدة في عالم الشعر. قام الشاعر مصطفى محمد بتقديم قصيدة بعنوان "حقيقة، إنت شبح"، حيث استخدم الشعر ليروي قصة وجوده وصعوباته في المجتمع الحديث.

تعتبر هذه الأمسية الشعرية فرصة قيمة لإظهار الأصوات المبتدئة في عالم الشعر ودعمهم وتشجيعهم في رحلتهم الأدبية. وقد تم تنظيم الأمسية بشكل مهني واحترافي، حيث تم تنسيق القصائد وضبط البرنامج بعناية فائقة لضمان جودة الفعالية.

نالت القصائد إعجاب الحضور الذي قدم تفاعلًا ملحوظًا مع المحتوى الشعري، مما يؤكد أهمية الشعر في التعبير عن الأحاسيس والانتقال بالقارئ إلى عوالم جميلة ومثيرة. تسهم هذه الأمسيات الأدبية في إثراء الحياة الثقافية للمجتمع وتعزز الروح الثقافية والإبداعية للشباب المهتمين بالأدب.

يُعد نادي ادب القصر والهيئة العامة لقصور الثقافة منصات مهمة للتعبير الأدبي وتطوير المواهب الشعرية والأدبية. ينتظر الجمهور بلهفة مشاركاتهم القادمة وآمالهم في الاستماع للكلمة الشعرية التي تجذب انتباههم وتلامس قلوبهم.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات