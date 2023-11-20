أضرار ارتفاع الكوليسترول في الدم

يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم تلف الشرايين بشدة، ما ينتج عنه الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، والإصابة بسكتة دماغية.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، يجب فحص مستويات الكوليسترول بانتظام وبذل مجهود كبير للحفاظ على مستويات الكوليسترول السيئ تحت السيطرة.

ويحذر الأطباء من أن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة قد يتراكم في الشرايين ، مما يؤدي إلى انسدادها وتقليل مرونتها ، عندما يفرز الجسم الكثير منه، تلك الحالة التي يُطلق عليها تصلب الشرايين.

وتحدث هذه الحالة عند وجود انسداد في الشرايين ، يعيق تدفق الدم الطبيعي، مما يزيد من صعوبة ضخ القلب وعمله.

وقد يؤدي تراكم الكثير من الكوليسترول إلى تكوين البلاك، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعندما يكون مستوى الكوليسترول في الدم أكثر من المعتاد في دمنا ، فهناك دائمًا احتمال أن يدخل إلى جدار الشرايين ويسبب الدهون،

وهذا بدوره سيبدأ عملية تصلب الشرايين، وهذا يعني تراكم الدهون، وانسداد جدار الشرايين تدريجيًا، وهذا ما يُعرف طبياً باسم اللويحة المتصلبة، وفي النهاية تزيد اللويحة من الانسداد وتسبب نقص تروية الشريان التاجي في وجود الطبقة الدهنية، ما يسبب نوبة قلبية.

أما إذا كان داخل شريان الدماغ فإنه يسبب جلطة ، وإذا كان في الكلى فإنه يسبب تلف الكلى ، وإذا كانت في الشريان، جانب الساق ثم يسبب بعض المشاكل في الساق وفي بعض الأحيان الغرغرينا أيضًا".

وبينما تحتاج إلى بعض الكوليسترول ليعمل عقلك بشكل صحيح ، فإن الإفراط في تناوله في الدم يمكن أن يكون ضارًا ويسبب مشاكل صحية خطيرة داخل جسمك.

وقد يتسبب انسداد تدفق الدم الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين في حدوث سكتات دماغية قد تضر الدماغ وتسبب فقدان الذاكرة وضعف الحركة وصعوبة التحدث والبلع ، من بين أعراض أخرى.