موعد صلاة الفجر| مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 مايو

موعد صلاة الفجر .. يؤذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة فى الرابعة وخمس وعشرين دقيقة، أما الشروق ففى السادسة وثلاث دقائق، أما صلاة الظهر فتحين فى الثانية عشرة وواحد وخمسين دقيقة، أما صلاة العصر فيحين موعدها فى الرابعة وثمان وعشرون دقيقة، وصلاة المغرب فى السابعة وأربعين أما صلاة العشاء فيحين موعدها فى التاسعة وسبع دقائق.



منزلة الصلاة الركن الثانى من أركان



أعطى الإسلام أعطى منزلة كبيرة للصلاة التى هى الركن الثانى من أركانه، والتى فرضت فى مكة المكرمة قبل هجرة النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) أثناء رحلة الإسراء والمعراج، وتؤدى 5 مرات فى اليوم والليلة، وهى فرض على كل مسلم بالغ عاقل، ذكراً كان أو أنثى، خالٍ من الأعذار.

وفى الحديث الشريف عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن ايتطاع إليه سبيلا.

صلاة الفجر

صلاة الفجر.. أجمع الأئمة والفقهاء على أن صلاة الفجر ركعتان فقط، فهى الصلاة الوحيدة بين الفرائض التي تُصلى ركعتين، وهى صلاة يجهر فيها المصلى بقراءة القرآن بها.

صلة بين العبد وربه



والصلاة هى أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهى بالتسليم، وهى صلة بين العبد وربه، تقربنا منه، وتدفعنا إلى مرضاته، وأول ما يحاسب عنها يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.

ابدأ يومك بالصلاة وبنية صافية من القلب، متطهراً متجهاً إلى القِبلة، ثم كبر وقل الله وأكبر، ثم أشرع فى صلاتك فأقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع وردد سبحان ربى العظيم ثلاث مرات، ثم استقم، ثم اسجد واقترب واخشع، ثم ردد سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات، ثم كرر ذلك مرة أخرى، فى الركعتين أو الثلاث أو الأربع، ثم اقرأ نصف التشهد (عند القيام بأربع ركات) ثم التشهد الأخير الذى ينتهى بالتسلم.

والصلاة المفروضة خمس فى اليوم والليلة تبدأ بالفجر ركعتان ثم الظهر أربع ركعات ثم العصر أربع ركعات ثم المغرب ثلاث ركعات ثم العشاء أربع ركعات.

