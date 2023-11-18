السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الهلال الأحمر: أكثر من 100 ألف ساعة عمل لإدخال المساعدات لقطاع غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إنّ شباب الهلال الاحمر المصري بالتعاون مع كل المؤسسات مثل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل في ملحمة وطنية على أرض سيناء منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الفلسطينيين في المسشتفيات المصرية وإدخال الوقود.

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دفعة ثانية من الوقود

وأضاف زايد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تم إدخال دفعة وقود، وهناك دفعة ثانية من الوقود بواقع 150 ألف لتر وقبلها كان هناك 24 ألف لتر من السولار".

مطار العريش

وتابع: "منذ 7 أكتوبر ونحن نعمل الليل مع النهار ووصلت ساعات العمل لشبابنا أكثر من 100 ألف ساعة متواصل، حيث نستقبل الطائرات عبر مطار العريش الدولي ومن ثم، فإننا نعيد وضعها في مخازن ونعيد إرسالها إلى الجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني والجهات المختصة".

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