الإثنين 20 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بإمبابة.


وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "حمدي ع"، و"أحمد ص."، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه الاتجار في المواد المخدرة بإمبابة.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد تجارة العاطلين بالمواد المخدرة في منطقة إمبابة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين محرزين مواد مخدرة وقد عزا قصدهم الاتجار فيها، وكما عثر معهم على هاتف محمول ومبلغ من المال.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.


وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأكياس البلاستيكية هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.


وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

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