روسيا تُهنئ رئيس الأرجنتين الجديد خافيير ميلي بفوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، نظيره الأرجنتيني الجديد "خافيير ميلي"، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، مُشيرًا إلى أن موسكو تأمل بمواصلة تطوير الشراكة والحوار البناء مع بوينس آيرس، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في برقية تهنئة صدرت عن بوتين ونشرت في موقع الكرملين: "تفضلوا بقبول التهاني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية. تعتمد العلاقات الروسية الأرجنتينية على تقاليد جيدة للصداقة والاحترام المتبادل. ونتطلع إلى مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع بوينس آيرس في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الحوار البناء بشأن القضايا الدولية الراهنة".

كما تمنى بوتين لميلي النجاح في مثل هذا النشاط المسؤول على رأس الدولة، فضلا عن الصحة والرخاء.

وفاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي، أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. وسيتولى ميلي منصبه في 10 ديسمبر القادم. حيث يعتزم إلغاء البنك المركزي وتنفيذ الدولرة والخصخصة على نطاق واسع في البلاد.

صحيفة أمريكية تتحدث عن استراتيجية "بوتين" في مواجهة الغرب

تُثبت سياسة "موسكو" الخارجية وإنجازاتها العسكرية والاقتصادية أن استراتيجية الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في مواجهة الغرب "قد نجحت"، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت.

وترى الصحيفة، أن الدول الغربية اعتبرت أمنياتها كواقع سيتحقق، وعقدت الآمال الكبيرة على نجاح الهجوم المضاد الأوكراني وانهيار الاقتصاد الروسي تحت ضغط العقوبات. ولكن خيب الواقع هذه الآمال، ولم يتم تدمير اقتصاد روسيا وانتقل جيشها إلى الهجوم، وتفوقت صناعتها الدفاعية على الصناعة الغربية في أحجام الإنتاج، ويمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن "ينظر بارتياح" إلى إنجازات السياسة الخارجية، والتي تتجلى في دعم الدول الرئيسية في آسيا والجنوب العالمي.

دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "لا يجوز أن يكون أي من هذه الأمور مفاجئا. قبل أكثر من ستة أشهر من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في فبراير 2022 وقع الرئيس بوتين على استراتيجية جديدة للأمن القومي لروسيا. كان الغرض الرئيسي من هذه الوثيقة هو إعداد البلاد لمواجهة طويلة الأمد مع الغرب. واليوم يستطيع بوتين أن يقول للشعب الروسي إن استراتيجيته نجحت".

ووفقًا للمقالة، ارتكب القادة الغربيون غلطة كبيرة عندما عقدوا الآمال على هزيمة سريعة لروسيا، واعتمدوا ليس فقط على النفوذ الخارجي، بل وأيضا على "آمال غير واقعية" بحدوث انقلاب داخل روسيا.