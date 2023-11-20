13300 شهيد و1340 مجزرة بغزة.. آلة الحرب الإسرائيلية تواصل حصد أرواح الفلسطينيين

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الإثنين، عن أحدث إحصائيات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي يستمر لليوم الـ45 على التوالي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، اليوم الغثنين، إن إجمالي عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1340 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6500 مفقود إما تحت الأنقاض، أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحدا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4400 طفل وامرأة.

وبلغ عدد الشهداء أكثر من 13300 فلسطيني، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 سيدة، اضافة إلى 31 ألف جريح.

وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 98 مقرا حكوميا، و266 مدرسة، منها 66 مدرسة خرجت من الخدمة، وكانت آخر المدارس التي تعرضت إلى استهداف ومجازر المدرسة الماليزية بالنصيرات ومدرسة الكويت شمال غزة ومدرسة الأونروا في مخيم البريج.

وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 83 مسجدا، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا جزئيا 170 مسجدا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وبالنسبة للوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 43 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 225 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن حوالي 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي وفق ما أكده المكتب الإعلامي لحكومي بغزه.