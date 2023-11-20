ثنائي مصري يقود منتخب السلة خلفًا لروي رانا

استقر اتحاد كرة السلة على تعيين الثنائي وائل بدر ومحمد سليم في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول خلفًا للكندي روي رانا بعد رحيله عن تدريب المنتخب خلال الأيام الماضية.

وعمل محمد سليم ووائل بدر كمساعدين في الجهاز الفني بقيادة روي رانا، ما دفع الاتحاد لاختيارهما لقيادة المنتخب بصورة مؤقتة في منافسات البطولة العربية المقبلة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لكرة السلة خال الفترة من 26 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير بالعام المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات في مقدمتها المنتخب المصري إضافة لمنتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا والصومال والسعودية والأردن والإمارات والكويت.

روي رانا يكشف أسباب رحيله عن منتخب السلة:

وقال روي رانا في تصريحات تليفزيونية "حاولت أن أجعل كل الناس في مصر أن يفهموا أننا في وقت مختلف في كرة السلة حاليًا".

وتابع "العديد حول العالم يدربون منتخبات وأندية في وقت واحد، هذا يحدث في إسبانيا وأستراليا وغيرها من الدول".

وأضاف "لست متأكدًا أن البطولة العربية هي السبب وأن مشاركتي من عدمها كان حاسمًا في قرار استمراري، ولكن إذا قالوا هم إن هذا هو السبب فهو كذلك".

وواصل "كان واضحًا للغاية أنني لا أستطيع أن أكون مدربًا للمنتخب المصري وأنا مع فريقي في نفس التوقيت، لا يمكنني التواجد في مكانين في نفس اللحظة، كان هذا يحدث من قبل ولكن الموقف تغير من جانب الاتحاد ولا أعلم لماذا".