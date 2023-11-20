وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر

لجهوده المتميزة في تمكين الشباب

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وذلك في مهرجان الفنون المجتمعية الذي ينظمه صندوق الإسكان للأمم المتحدة وجمعية نواة للخدمات المجتمعية.

جاء التكريم تقديرًا لجهود خلف المتميزة في جميع جوانب ومجالات العمل الشبابي، وخاصة في مجال تمكين الشباب، حيث ساهم في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الشبابية التي أسهمت في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وأشاد الوزير صبحي بجهود خلف، مؤكدًا أهمية العمل الشبابي في تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتعزيز دور الشباب في المجتمع.

حضر التكريم الدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وفريدريكا، ممثل صندوق الأمم المتحدة، وخالد شاور، ممثل جمعية نواة.

وخلال كلمته، أعرب خلف عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الوزارة في مجال الشباب.

وأضاف خلف أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الشبابية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار خلف إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم، ودعم مشروعات ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.