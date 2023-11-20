النمنم: النحاس باشا رفض مشروع بريطانيا لتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، الدور الذي تلعبه مصر بشأن القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تلعب دورًا تاريخيًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، كما أن لمصر أدوار على مر التاريخ لنصرة شعب فلسطين.

مخطط تهجير الفلسطينيين:

وأكد “النمنم”، أن مصر رفضت كل المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى تقسيم فلسطين أو توطين اليهود فيها، وجاء ذلك في لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وأوضح أن موقف مصر من القضية الفلسطينية يعود إلى عهد محمد علي، الذي أرسل جيشًا مصريًا لمساعدة الفلسطينيين ضد العثمانيين، مشددًا على أن مصر شاركت في الثورة العربية الكبرى عام 1936، التي اندلعت ردًا على مشروع بريطانيا العظمى لتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام، وأن النحاس باشا رفض هذا المشروع وحصل على دعم الدول العربية.

وأشار إلى أن وعد بلفور نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة، وقبل هذا الوعد كان هناك محاولات من القرن الـ19، مشددًا على أن مصر كانت أول دولة تحتج على وعد بلفور، الذي منح اليهود حق الوطن القومي في فلسطين، وأن صحفًا ومنتديات القاهرة كانت ترفع راية الاحتجاج على توطين اليهود في فلسطين منذ نهاية القرن الـ19، موضحًا أن مصر قدمت الدعم السياسي والعسكري والثقافي للقضية الفلسطينية، وأنها تعتبرها قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية.