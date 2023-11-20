أسما شريف منير تدعم فلسطين وتشجع المنتج المحلي

خضعت الإعلامية اسما شريف منير لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها عبر الانستجرام، لدعم فلسطين.

وبدت اسما شريف منير بإطلالة كاجوال من الطراز الفلسطيني، حيث ارتدت سويت شيرت مطعم بالشال الفلسطيني وعليه بنطال ليجن باللون الأسود مع بوت بكعب عال.

وفضلت تغيير لون شعرها لاسود ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: " لأهلنا في غزة… أنا بجد من يوم ما بدأت الاحداث و أنا مش عارفه اشتغل و لا عارفه انزل الڤيديوز العادية بتاعتي، حسه بخجل غير عادي، و أنا مصدر رزقي الأساسي هو صناعة المحتوى و الدعاية ل الشركات، مكنتش عارفه اعمل اي حاجة".

وتابعت: " و حسه اني نفسي أساعد بأي شكل و مع تغير و تصاعد الاحداث قررنا نقاطع، و من ضمن المقاطعة في استخدام المنتجات كمان قطعت الشغل معاهم، فا جالي فكرة ال hoodies دي حسيت انها فكرة متكاملة الأركان، لاني مش حسه بتأنيب الضمير و أنا بعمل دعايا ليها و في نفس الوقت بشتغل عشان أنا زي اي حد محتاجة شغلي و عندي التزامات".

واكملت: " بس حسيت اني كده بشجع منتج محلي و بدعم القاضية، بدعمي ليها ده اني بتبرع بجزء من الأرباح و بينشر رساله توعيه عن الاحداث و بخلي اسمها باقي.. و أنا بدعو كل صناع المحتوى انهم يقدموا منتج مصري محلي بطريقتهم لدعم ف-لسطي-ن و كلنا نشجع بعض عشان نعدي المحنه دي مع بعض، لو عايزين تكونوا جزء من الدعم ده".