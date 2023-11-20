زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت وزارة الداخلية، منح جميع نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتىي ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل.



وأوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية، ستكون خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء، وحتى 7 ديسمبر المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، إعلاء لقيم حقوق الإنسان، وتطبيقا للسياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفيرا لأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.