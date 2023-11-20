أحمد حمدى «ويكا» ضمن أفضل 10 فى البطولة العربية لكمال الأجسام

شارك اللاعب الشرقاوى أحمد حمدى الشهير بـ «ويكا» لاعب اتحاد الشرطة لكمال الأجسام، ببطولة العرب 2023 لكمال الأجسام فى نسختها الـ 23 والتى أقيمت فعالياتها فى محافظة الأسكندرية بمشاركة لاعبين من مختلف الدول العربية .

حصل «ويكا» على تصنيف ضمن أفضل 10 لاعبين فى البطولة التى تعتبر من أقوى البطولات العربية فى مسابقات كمال الأجسام، تحت إشراف المدربين سام ساموراى، وصهيب حلمى.

قال اللاعب احمد حمدى «ويكا»، ان الفضل فى الظهور بمستوى مشرف لمصر فى البطولة يرجع إلى المدربين سام ساموراى وصهيب حلمى، إلى جانب أسرته التى تشجعه على الإستمرار والمواصلة فى مشوار تحقيق احلامه وطموحاته.

وأكد «ويكا» خلال تصريحات صحفية، انه رغم إصابته وطبيعته عمله فى مؤسسة كبرى تستدعى عدد ساعات كثيرة إلى جانب ضيق الوقت نجح فى خلال 6 أشهر تجهيز وتدريب الظهور بشكل مشرف يليق بمصر والتصنيف فى البطولة .

وأوضح: كان طموحى خلال البطولة أن أكون ضمن أفضل 3 لاعبين ولكن كل مسابقة ولها تداعيات خاصة بها، مؤكدًا انه سيسعى جاهدا للحصول على مراكز متقدمة فى المسابقات اللاحقة لرفع اسم مصر خفاقًا فى المحافل الرياضية الدولية والأولمبية.

جدير يالذكر أن اللاعب أحمد حمدى الشهير بـ «ويكا» ابن من ابناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان قد شارك فى العديد من البطولات لكمال الأجسام كبطولة العالم لكمال الأجسام عام 2018 وبطولة أولمبيا مصر ودائما ما يبهر لجان التحكيم والجمهور بمستواه الرياضى فى المسابقات.