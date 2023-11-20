سلاح الصيد يواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية تحت 17سنة

واصل فريق السلاح بنادى الصيد المصري حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية تحت 17 سنة والتى اقيمت فعالياتها على ستاد القاهرة الدولي واسفرت عن الاتى:

توج فريق ناشئات سلاح السيف بالمركز الاول والميدالية الذهبية ، بفريق يضم اللاعبات خديجة هشام وسلمى كافورى ولينة اشرف وسارة النجدى

كما حصد فريق سلاح السيف ناشئين المركز الثانى والميدالية الفضية ، بفريق يضم اللاعبين حمزة وسام وادم اشرف وكريم ايمن

وأحرز فريق سلاح الشيش ناشئين المركز الثانى والميدالية الفضية ، بفريق يضم اللاعبين عمرو خالد وابراهيم اكرم ويوسف محمد وادم اشرف

الجهاز الفنى والادارى

دكتور بلال بدوي رئيس الجهاز ، اسلام جمال مدير فني، حسام طلعت مدرب عام و تامر دحروج و محمد ابراهيم و سيف طارق مدربين سلاح السيف و تامر هنداوي مدرب عام لسلاح الشيش و خالد جمال و محمد عبد الوهاب مدربين سلاح الشيش محمد الليثي وكابتن محمد الجزار اداريين.