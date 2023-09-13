سيناتورة أمريكية تقترح تخفيض راتب "أوستن" إلى دولار واحد

اقترحت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، خفض راتب وزير الدفاع في البلاد، "لويد أوستن"، إلى دولار واحد لأنه غير قادر على القيام بعمله، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وكتبت على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "أوستن فشل في منصب وزير الدفاع وعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر. وعلى رأس البنتاجون، يحصل أوستن على أكثر من 220 ألف دولار سنويا، وقدرت "فوربس" إجمالي ثروته بـ7 ملايين دولار، جمع معظمها أثناء خدمته في مجالس إدارة شركات الدفاع".

أمريكا تثق في قدرة الأوكرانيين على هزيمة روسيا

تثق "الولايات المتحدة"، في قدرة الأوكرانيين على الانتصار في حربهم المُستمرة ضد روسيا، حسبما أفاد وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن".

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز ، مساء الخميس، قال أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي: "أنا واثق أن الأوكرانيين سينتصرون في النهاية".

خسائر بشرية فادحة في القوات الروسية:

وأوضح أن "القوات الأوكرانية ألحقت بالقوات الروسية خسائر بشرية فادحة مُنذ بدء الغزو".

أضاف: "50 دولة وفّرت آلاف المُعدات وبرامج التدريب لأوكرانيا وهي ستستمر في المستقبل"، مُشيرًا إلى أن "الدنمارك وهولندا ستُوفران مُقاتلات "إف-16" للتدريب".

من جهته، ذكر مارك ميلي: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط لانتصار سريع في أوكرانيا ومُني بهزيمة كبيرة".