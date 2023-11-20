مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل مارسيال وسانشو

منحت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي الضوء الأخضر لثنائي الفريق الأول لكرة القدم أنتوني مارسيال وجيدون سانشو للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة مانشستر يونايتد اتخذت قرارًا نهائيًا برحيل مارسيال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب إيريك تين هاج خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن إدارة اليونايتد ستتخلي عن اللاعب في حالة وصول عرضًا ماديًا مناسبًا خلال الفترة المقبلة، وذلك لإنعاش خزينة النادي.

وأشارت التقارير إلى أن جيدون سانشو، جناح الشياطين الحمر مطلوب في عدد من الأندية والتي تأتي على رأسهم الهلال السعودي ويوفنتوس الإيطالي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق الإنجليزي لا يمانع رحيله.

وشددت على أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في التعاقد مع عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو المقبل، حيث سيؤدي ذلك للتخلي عن لاعبين كبار وذلك للنهوض بالفريق، بعد النتائج المتذبذبة التي يقدمها منذ بداية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يواصل تقديم المستويات السيئة خلال الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مما يجعل إيريك تين هاج أمام نيران الانتقادات.