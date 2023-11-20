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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي معلول يؤدي أخر مراحل برنامجه التأهيلي

علي معلول
علي معلول

تعرض التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة خلال المباريات الماضية مع المارد الأحمر، مما جعله يغيب عن المارد الأحمر.

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ويواصل الدولي التونسي تنفيذ برنامجه التأهيلي، وذلك ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه، من أجل تلعودة بقوة للمشاركة في التدريبات ‏الجماعية‎.‎ 

بينما تحدث الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالأهلي، عن أن معلول يؤدي المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي، عقب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎ 

وأشار طبيب الأهلي إلى أن معلول نجح في قطع مرحلة كبيرة خلال البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، مما جعل حالته مطمئنة ‏إلى حد كبير‎.‎ 

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يواصل تدريباته على ملعب مختار التتش، من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة ميدياما الغاني، في المباراة المقرر لها الـ 25 نوفمبر الجاري، ضمن أول جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.

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