رمضان عبدالمعز: الإخلاص هو إخفاء الحسنات مثل العيوب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن الإخلاص لله هو أن تكتم حسناتك مثلما تكتم سيئاتك، موضحا: "شوف لما واحد يروح يخطب واحدة يتكلم عن كل حسناته، ويخفى كل عيوبه، ويطلع نفسه احسن واحد فى الدنيا، لكن الإخلاص أن تكتم كل حسناتك".



وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "تلاقى واحد طالع عمرة، يقول لأمه لا إله إلاالله، والإخلاص دائما إنك تخبي عملك، مع العلم إن بعض الأمور لا تستطيع أن تخفيها مثلا بتعمل صدقة والناس شافوها، أو بتلقى خطبة جمعة والناس أثنت عليك ومدحتك".



وتابع: "فالثناء والمدح على الأعمال لا يؤثر على الاخلاص، ما دام يحافظ على ان يكون الأمر كله لله، فاخذ الأجر من الله، والثناء من الناس، فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما أخبرنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

ثواب العفو عن الناس عند الله

وفي سياق آخر أكد أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وضع مكافأة كبيرة لمن يعفو، حيث يكون له العز، لافتًا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، اقسم على هذا الثواب لمن يعفو عن الناس.



وأردف: "كفاية انتقام وثار بين الناس، هذا أخوك وهذا زوجك وزوجتك، شوفوا حال المطلقين والمطلقات بيعملوا ايه فى بعض فى المحاكم، وبينهم أطفال، عليهم أن يتركوا الانتقام ويعلموا أن العفو احد اركان سلامة القلب، ولا يملك العفو إلا من قلب سليم".



واستكمل: "لا يوجد مال ينقص من صدقة هكذا اقسم سيدنا النبى، ولا يزيد العفو الإنسان إلا عزا، ولا التواضع إلا رفعه"، مستشهدًا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "ما نقص مالٌ من صدقةٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه".