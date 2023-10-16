رمضان عبدالمعز: القلوب مليئة بالأحزان تجاه أحداث فلسطين

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن النصر مع الصبر، كما قال نبينا الكريم عليه السلام.

وأضاف، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن القرآن الكريم قال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "، فلن ننتصر إلا إذا صبرنا واتقينا الله وأقمنا عملًا صالحًا وتوكلنا على الله.



وتابع، أن النبي عليه السلام، كان يقول للمؤمنين في غزوة الخندق "أبشروا بنصر الله"، مؤكدًا أن النبي بشر المؤمنين بنصر الله، فقد جهلت عيون الناس ما في قلوبهم خاصة أن القلوب مليئة بالآلام والأحزان لما يجري في فلسطين.

ومنذ حوالي ساعة، أخليت قاعة “الكنيست” بإسرائيل، بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب، حيث لجأ الأعضاء إلى الملاجئ، خلال اجتماعهم في جلسة عقدت الإثنين، عقب وصول صواريخ للقدس.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، يرصد لحظة إخلاء قاعة الكنيست الإسرائيلي بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

ويظهر في الفيديو لقطات من داخل الملجأ ازدحامًا كبيرًا حيث اكتظ بأعضاء الكنيست بعد فرارهم.

تطورات اليوم العاشر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة:



دخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويستمر القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل حصار كامل وكارثة إنسانية.

ووسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، وإطلاق الصواريخ من القطاع، وتفاقم معاناة المدنيين بسبب فقدان الاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مُقتضب - أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمُصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، من خطورة الوضع "اللا إنسانى" غير المسبوق فى غزة ونفاد الإمدادات الأساسية، قائلة إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدًا أو بعد غدٍ على الأكثر.

وشددت لين هاستينجز بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على ضرورة السماح على الفور بدخول إمدادات الإغاثة إلى القطاع، مشيرة إلى أن إسرائيل تربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بإطلاق سراح الرهائن.

كما شددت على ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل، بشكل فوري، قائلة إن الأمرين - إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن - يجب ألا يكونا مرهونين بأي شروط.