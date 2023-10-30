رمضان عبدالمعز: جهود مصر عظيمة في القضية الفلسطينية.. "مش عارف تدعم ادعلهم"

علق الشيخ رمضان عبدالمعز، على الدور المصري والدعم للأشقاء الفلسطيني منذ 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن مصر تقوم بدور كبير وهو واجب، معقبًا: "بدعي للشعب المصري باستمرار الدعم للأشقاء الفلسطينيين".

الدور المصري والدعم للأشقاء الفلسطينيين

وأوضح "عبدالمعز"، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الإثنين، أنه لابد أن يكون هناك دعم والدعاء للأشقاء الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أنه يحزن من بعض القنوات التي لا تنقل ما يحدث في غزة وكأنه لا تعي أن هناك مدنيين يتم قتلهم وقصف منازلهم بشكل يومي، مشددًا على أن هناك قنوات خصصت جميع برامجها وفقرات للقضية الفلسطينية ومن بين هذه القنوات "دي أم سي" أو "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن النصر مع الصبر، كما قال نبينا الكريم عليه السلام.

وأضاف، أن القرآن الكريم قال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "، فلن ننتصر إلا إذا صبرنا واتقينا الله وأقمنا عملًا صالحًا وتوكلنا على الله.

وتابع، أن النبي عليه السلام، كان يقول للمؤمنين في غزوة الخندق "أبشروا بنصر الله"، مؤكدًا أن النبي بشر المؤمنين بنصر الله، فقد جهلت عيون الناس ما في قلوبهم خاصة أن القلوب مليئة بالآلام والأحزان لما يجري في فلسطين.

وشهد اليوم الإثنين، استهداف المقاومة الفلسطينية لدبابة وجرافة إسرائيلية توغلتا إلى منطقة مفتوحة في غزة، في حين أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه لا يوجد تقدم بري داخل الأحياء السكنية.

وقالت حركة حماس إن العملية البرية والتوغل بدبابات يشكلان خطرًا أكبر على الأسرى الإسرائيليين في غزة، لافتة إلى أن العدو يظن أنه بالقتل والقصف المتواصل يستطيع التأثير على ملف الأسرى.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يتعرض له أبناء شعبه في غزة من حرب إبادة فاق كل وصف.

وأضاف اشتية أن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فورًا.