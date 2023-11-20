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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته القوية استعدادًا للمواجهات المقبلة

الأهلي
الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته القوية، والتي جاءت على الملعب الرئيسي مختار التتش، استعدادًا للمواجهات المقبلة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني المقرر لها في الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏ 

وشهد المران عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث التحديات التي ستواجه الفريق خلال المرحلة المقبلة.‏ 

كما خاض الفريق تدريبات بدنية قويًا، بعد ذلك استمر في تدريب اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة داخل الملعب.

بينما حرص الجهاز الفني للقلعة الحمراء على تطبيق الجوانب الفنية ‏والخططية خلال تدريبات الكرة.‏ 

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر نجح في الاستفادة من فترة التوقف عقب  مباراة الجونة في الدوري، والتي شهدت تعادل الفريق بهدف لمثله، ليمنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.

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