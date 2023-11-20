الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جائزة لاعب الشهر بالبريميرليج

محمد صلاح يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي بجائزة جديدة

محمد صلاح
محمد صلاح

 يواصل الفرعون المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، تحطيمه للأرقام القياسية من خلال تحقيقه الانجازات سواء على المستوى المحلى في البريميرليج بالموسم الحالى.

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فيتوريا يتغنى بـ محمد صلاح مع منتخب مصر

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شاهد احتفال خاص لتريزيجيه مع محمد صلاح بعد الهدف الثاني أمام سيراليون

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موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول للدوري السعودي

 

 محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي:

 نجح الدولي المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في حصد جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الممتاز رفقة الريدز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور للمرة الثانية على التوالي.

 ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة لمحمد صلاح وعلقت: “تهانينا يا مو، للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور”.

محمد صلاح
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