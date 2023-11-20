محمد صلاح يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي بجائزة جديدة

جائزة لاعب الشهر بالبريميرليج

يواصل الفرعون المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، تحطيمه للأرقام القياسية من خلال تحقيقه الانجازات سواء على المستوى المحلى في البريميرليج بالموسم الحالى.

محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي:

نجح الدولي المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في حصد جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الممتاز رفقة الريدز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور للمرة الثانية على التوالي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة لمحمد صلاح وعلقت: “تهانينا يا مو، للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور”.