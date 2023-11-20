الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بناء على توجيهات الرئيس السيسي..

وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف

جانب من نقل الأطفال
جانب من نقل الأطفال

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وزير الصحة: نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى مستشفيات العريش والقاهرة

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الصحة: لدينا خطة بكافة السيناريوهات للتعامل مع مصابي غزة (فيديو)

ويجرى حاليا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وشهدت الأيام الماضية نقل العديد من المصابين من غزة عبر معبر رفح بمعدل من ٤٠ إلى ٥٠ مصاب يومياً.

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