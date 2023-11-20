وزير الصحة يتابع استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف

بناء على توجيهات الرئيس السيسي..

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجرى حاليا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وشهدت الأيام الماضية نقل العديد من المصابين من غزة عبر معبر رفح بمعدل من ٤٠ إلى ٥٠ مصاب يومياً.