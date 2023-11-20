وزير المالية الإسرائيلي ينتقد قرار السماح بدخول الوقود إلى غزة

أكد رئيس حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، خلال اجتماع لحزبه، أن قرار السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة كان "خطأً فادحًا"، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف بتسلئيل سموتريتش "أعتقد أن الطريق لكسب الحرب هو إخضاع دولة حماس، ومن أجل القيام بذلك عليك هدم نظام الدولة في غزة".

وتابع قائلًا "أعتقد أن هذا الخطأ الجسيم يستلزم توسيع مجلس وزراء الحرب.. الآراء التي لم يتم سماعها حتى الآن يجب أن تطرح وتسمع، والتفكير الذي يتحدى المفهوم الذي أوصلنا إلى حد كبير إلى الوضع الذي نحن فيه اليوم".

وكانت مصادر قد أفادت لقناة "القاهرة" الإخبارية المصرية بأن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة وإعادة تدفق الوقود للقطاع.

وقالت القناة إن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة.

ودخل يوم الأربعاء أول صهريج محمل بالوقود عبر رفح إلى قطاع غزة، وذكر مصدر مصري لمراسلة RT أن "القاهرة أرسلت 23 ألف لتر ديزل إلى قطاع غزة.

وضغطت العديد من المنظمات الإغاثية الدولية لإدخال الوقود لإعادة تشغيل المستشفيات في القطاع، حيث انقطع عنها التيار الكهربائي منذ اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

منظمة العفو الدولية تُهاجم الاحتلال الإسرائيلي لقصفه غزة:

ذكرت "منظمة العفو الدولية"، أن كثافة القصف الحالي وقسوته على غزة ليس لها مثيل، مُؤكدة توثيقها على نطاق واسع استهتار قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخ بالقانون الدولي الإنساني، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.