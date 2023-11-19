محمد صلاح ضمن قائمة الأكثر صناعة في الدوريات الخمس الكبرى

جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، خلال مباريات الدوريات قبل فترة التوقف الدولي الجاري حاليًا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، القائمة تقلا عن موقع "CIES" العالمي للأرقام والإحصائيات، تواجد بها محمد صلاح في المركز السادس حيث ضمت 15 لاعبًا من الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

وتصدر الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق باريس سان جيرمان القائمة ليتفوق على ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الألماني ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو الإسباني.

كما تواحد كيليان مبابي باريس سان جيرمان الفرنسي، وموسى ديابي لاعب أستون فيلا الإنجليزي في المراكز الخمس الأولى، بينما فيديريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان الإيطالي وكيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي هما اللاعبان الدفاعيان الأعلى تصنيفًا.

ثم جاء من الدوري الإنجليزي موسى ديابي لاعب أستون فيلا تلاه الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

يذكر أن اختيار اللاعبين اعتمد وفقًا لمركز "CIES" على مؤشر الإبداع عن طريق إضافة عدد التمريرات الرئيسية (للفرص)، والتمريرات الحاسمة المتوقعة اعتمادًا على خطورة الفرص التي تم صنعها لكل 90 دقيقة، وترجيح النتيجة حسب المستوى الرياضي للمباريات التي تم لعبها (كنسبة مئوية للفارق ).

يتم أخذ بعين الاعتبار فقط لاعبي كرة القدم الذين لعبوا ما لا يقل عن 630 دقيقة في الدوري المحلي لنفس الفريق خلال الموسم الحالي.

ويتصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الأولى.

وسجل صلاح 4 أهداف أكثر من أي لاعب آخر في مباريات الجولة الافتتاحية في المجموعات التسع، وقاد نجم ليفربول المنتخب المصري لتحقيق فوز كاسح على ضيفه جيبوتي بسداسية نظيفة يوم الخميس الماضي ضمن المجموعة الأولى.