بايدن يُعرب عن تفاؤله بقُرب إتمام صفقة الرهائن مع حماس

أعرب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، عن تفاؤله بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المُقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وأكد الرئيس بايدن خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول وضع المفاوضات: "أعتقد أننا علي وشك التوصل إلى اتفاق".

وقال رئيس الوزراء القطري، وهو الوسيط بين إسرائيل وحماس، مشاعر إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه لم يتبق سوى "تفاصيل بسيطة للغاية" يتعين حلها في الصفقة المحتملة.

وحتى الآن، لا يزال هناك حوالي 238 رهينة داخل غزة، عالقين في مرمى النيران المتبادلة في الصراع بين إسرائيل وحماس. ولا تزال المفاوضات، التي يسرتها قطر جزئيًا، مستمرة بهدف تأمين الإفراج الآمن عن الأسرى.

وفي حين لم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة للصفقة المحتملة علنًا، فإن التركيز على حل "التفاصيل البسيطة" يشير إلى أن المفاوضات في المراحل النهائية، ومن المتوقع أن يتم توضيح تعقيدات الاتفاق، بما في ذلك تبادل الرهائن وشروط أخرى، بمجرد التوصل إلى توافق في الآراء.

بايدن يُناشد جيش الاحتلال الإسرائيلي بحماية المستشفيات في غزة:

ناشد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، جيش الاحتلال الإسرائيلي على حماية مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة والقصف حوله، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الإثنين.

وقال بايدن للصحفيين، حين سُئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك مساعًا لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين ويجري التفاوض حول ذلك مع قطر.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس بقطاع غزة".

وأضاف: "لقد تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول عدم الرغبة في رؤية تبادل لإطلاق النار في المستشفيات، نحن نجري محادثات نشطة مع إسرائيل حول أهمية الهدنة الإنسانية التكتيكية، وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة".