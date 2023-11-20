وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمرًا صحفيًا للاعلان عن المرشحين لجائزة الاوكسا

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد قليل، المؤتمر الصحفي لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الاوكسا) للاعلان عن أسماء المرشحين لنيل جائزة الاوكسا لأفضل رياضي أفريقي في عام 2023.

وتضمنت قائمة المرشحين اندية ومنتخبات ونجوم عالميين، أبرزهم:

منتخب مصر لكرة القدم

نادي الأهلي لكرة القدم

نادي الزمالك لكرة القدم

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

ويأتي المؤتمر الصحفي في إطار استعدادات الاوكسا لتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في افريقيا، والذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.

كما يشهد الوزير صبحي فعاليات الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الاوكسا)، والتي ستعقد في القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وتهدف الاوكسا من خلال تنظيم هذه المؤتمرات والفعاليات إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد الرياضي في القارة الأفريقية، وتطوير الرياضة الأفريقية على كافة المستويات.