مصرع شاب بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، بطلق ناري إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في نجع سعيد، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب بطلق ناري في نجع سعيد مركز دشنا.

وبالفحص تبين مصرع “عادل.ع.م، يبلغ من العمر 25 عامًا، بطلق ناري، إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في نجع سعيد مركز دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.