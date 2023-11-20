جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول "أساسيات قياس التدفق الخلوي للمبتدئين"

ينظم معمل قياس التدفق الخلوي وقسم الباثولوجيا الإكلينيكية في معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط لاستضافة ورشة عمل مهمة تحت عنوان "أساسيات قياس التدفق الخلوي للمبتدئين". سيقام هذا الحدث الهام في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر القادم، وسيتم تقديمه من قبل مجموعة من المتخصصين والمتخصصات المرموقين في هذا المجال.

تعتبر الدكتورة أسماء زهران، مديرة معمل قياس التدفق الخلوي ورئيسة ورشة العمل، من الأسماء الرائدة في هذا المجال. بجانبها، يشارك في تنظيم الورشة الدكتورة نهى جابر، المدير الفني للمعمل والمنسقة العامة للورشة. وكذلك الدكتورة شيماء جعفر، المديرة الفنية للمعمل والمنسقة العامة للورشة. يتولى الاشراف على الورشة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة والدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط والدكتور حسنى بدراوى رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد.

ورشة عمل بعنوان "أساسيات قياس التدفق الخلوي للمبتدئين"

تهدف هذه الورشة إلى تزويد المشاركين الجدد والمبتدئين بالمعلومات الأساسية حول قياس التدفق الخلوي وتطبيقاته السريرية في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية. سيتعرض المحاضرون للأسس النظرية والتقنيات المستخدمة في قياس التدفق الخلوي، وسيقدمون نصائح ومبادئ عملية لتحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.

تعد ورشة العمل هذه فرصة رائعة للتعلم والتدرب على الأساسيات المتعلقة بقياس التدفق الخلوي، وستكون فرصة لطرح الأسئلة والمناقشة مع الخبراء في المجال. ستستفيد المشاركون من الخبرة الواسعة والمعرفة العملية للمحاضرين، مما سيساعدهم في فهم عملية قياس التدفق الخلوي وتطبيقها بفعالية في الأبحاث والتشخيصات السريرية.

ستقدم الورشة مجموعة من المحاضرات والجلسات التدريبية التي ستركز على أساسيات قياس التدفق الخلوي. سيتعلم المشاركون في الورشة كيفية استخدام أجهزة القياس وتحضير العيّنات واستخدام البرامج المختلفة المستخدمة في تحليل البيانات.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز مهارات المشاركين الجدد في مجال قياس التدفق الخلوي وتعريفهم بأساسيات هذا التقنية المهمة. يعتبر قياس التدفق الخلوي أساسيًا في البحوث العلمية والتشخيص السريري، حيث يتم استخدامه في تحليل الخلايا السرطانية وتحديد تركيبتها الجينية ودراسة تفاعلات البروتين والخلايا الجذعية والخلايا الدموية وغيرها الكثير.

يمكن للمهتمين بحضور الورشة التسجيل عن طريق زيارة موقع المعهد أو الاتصال بإدارة المعمل المنظم. من المتوقع أن تشهد الورشة تواجدًا كبيرًا من طلاب الدراسات العليا والمهتمين بمجال الباثولوجيا الإكلينيكية وتقنيات قياس التدفق الخلوي. تعد هذه الورشة فرصة رائعة للمشاركين للحصول على المعرفة والمهارات الأساسية في هذا المجال الحيوي المهم.

يعتبر معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط مرجعية في مجال الباثولوجيا الإكلينيكية وقياس التدفق الخلوي. وتأتي هذه الورشة ضمن جهوده المستمرة في تعزيز المعرفة والمهارات في هذا النطاق الحيوي. وسوف يستضيف المعهد المزيد من فعاليات وورش العمل في المستقبل، بهدف تعزيز التواصل العلمي وتبادل المعرفة في مجال قياس التدفق الخلوي.