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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاتي يدعم جافي بعد الإصابة بالرباط الصليبي

جافي وفاتي
جافي وفاتي

كشف نادي برشلونة عن تعرض لاعب الفريق الإسباني بابلو جافي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة منتخب إسبانيا أمام جورجيا، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

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وأعرب أنسو فاتي، لاعب برشلونة المعار لبرايتون الإنجليزي، والذي تربطه علاقة صداقة قوية بزميله السابق جافي، عن حزنه الشديد من الإصابة التي تعرض لها.

وقام فاتي بتقديم رسالة دعم للنجم الشاب، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث نشر صورة كتب عليها: " أخي الصغير، أنت تمتلك الكثير من القوة. نحن معك".

ومن المقرر أن يغيب جافي عن برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث تأكد غياب اللاعب عن منافسات يورو 2024 وأولمبياد باريس المقبلة.

الجدير بالذكر أن جافي يعد أحد أبرز لاعبي برشلونة خلال الموسم الحالي والماضي، حيث قدم اللاعب مستويات مميزة مع البلوجرانا.

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