أسعار الذهب العالمية ترتفع قليلاً مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من دورته لرفع الفائدة.

أسعار الذهب

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل الى نحو 0.1% لتصل الى مستوى سعرإلى 1981.80 للأونصة: بعد أن ارتفع 2.2% في الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة للذهب عند مستوى سعر 1984.20 دولار للأونصة، بحسب الاسواق العربية .

وعززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بأن يبدأ المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا.

وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطا نزوليا على الدولار وعوائد السندات بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار 0.2% إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة ما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3% إلى 1056.33 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات ، اليوم الاثنين ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2755 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3148جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2886 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2361 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1836 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1574 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1180 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22040 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1971 دولارًا للأوقية.