غدًا.. إعادة مُحاكمة مُتهمين في "خلية داعش حلوان"

تستأنف غدًا الثلاثاء، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مُحاكمة متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان".

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمتهم على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

تأجيل محاكمة 19 متهمًا تعدوا على قوة أمنية في شبين القناطر



أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بالتعدي على قوة أمنية بالأسلحة النارية، والشروع في قتل رقيبي شرطة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية للشهر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش.

تعود أحداث القضية رقم 1700 لعام 2014 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 348 لعام 2014 جنايات بنها، حيث أقدم المتهمون وعددهم 19 شخصا، على استعراض القوة والعنف ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واستخدموا أسلحة نارية فرد خرطوش وبندقية آلية، بقصد تخويفهم والتأثير على إرادتهم في فرض السيطرة عليهم.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا وبيتوا النية على قتل أحمد فتحي، ومصطفى ناصر في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واعتراض من يقف في طريقهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وعندما شاهدوا رجال الشرطة أمام منزل الأخير فقاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، شرعوا في قتل رقيبي شرطة.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا القوة والعنف ضد موظفين عمومين وهما الملازم أول مصطفى الغزالي، وإطلاق أعيرة نارية صوبه وباقي أفراد القوة الأمنية، مما تسبب في إصابة رقيبي الشرطة من أفراد القوة الأمنية المشاركة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تسببوا في إتلاف سيارة الشرطة رقم 5814/11ب مملوكة لوزارة الداخلية كما هو مذكور في التحقيقات.