تجديد حبس عصابة النصب على راغبي تغيير العملات المحلية

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، قرارًا بتجديد حبس أفراد تشكيل عصابى، بتهمة النصب على راغبى استبدال العملات المحلية بعملات أجنبية فى منطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا، أفاد بأنه حال تواجده أمام العقار سكنه تقابل مع "أحد الأشخاص مجهول الهوية" تعرف عليه من على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتغيير عمله أجنبية وأثناء التحدث معه غافله وسرق الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وساتقل سيارة ولاذ بالفرار.

تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وقائدها وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) "تم ضبطه" حال تواجده بمحافظة الشرقية، وبحوزته (جزء من المبلغ المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما إعترف بالإستعانة بشخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، تم ضبطهما، لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية، وعقب إستبداله المبلغ المالى قام بإخفائه لدى (مالك مركز زيوت "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسماعيلية) تم ضبطه، وبحوزته المبلغ المشار إليه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم أيدها.

حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة



قررت نيابة أكتوبر حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء من مهندس على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص بسرقة مبلغ منه، وبعد التأكد من صحة البلاغ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.