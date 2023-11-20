انطلاق المؤتمر السنوي الثاني لإدارة الصيدلة بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إنطلاق المؤتمر السنوي الثاني لإدارة الصيدلة لصيادلة محافظة قنا، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا والأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة والأستاذ الدكتور أشرف محمد أبوالوفا عميد كلية الصيدلة بالجامعة ونقيب الصيادلة الدكتور أحمد عبدالفتاح النقيب .

وأوضح الدكتور محمد أن المؤتمر في باقته الجديدة "تحديات الممارسات الصيدلانية بين الحاضر والمستقبل" يسعي لتقديم سلسلة علمية متطورة وحديثة حول أفضل العلوم الصيدلانية وءاخر ما توصلت له علوم الأدوية، كذلك شرح لأهمية التقارب البناء بين الصيادلة والأطباء وتأثير الذكاء الإصطناعي علي مهنة الصيدلة.

وذلك بتشريف كوكبة متميزة من أساتذة الصيدلة بالجامعة بالإضافة إلي تواجد كوكبة علمية من المهتمين بالعلوم الصيدلانية.

فيما أشارت الدكتورة أسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة ورئيس المؤتمر أن المؤتمر المقرر عقدة في ال٣٠ من نوفمبر الجاري بقاعة أكاسيا بمدينة قنا سوف يعرض أهم الإنجازات في القطاع الصيدلي بالمحافظة وجهود إدارة الصيدلة في التطوير والتعليم لصيادلة المحافظة.

كما سيعرض المؤتمر ما قدمته إدارة الصيدلة في الفترة الأخيرة من دعم للمنظومة الدوائية سواءاً بالصيدليات الخاصة أو بصيدليات المستشفيات والوحدات الصحية، داعية جميع صيادلة المحافظة للإستفادة من المؤتمر والذي سيثري الحصيلة العلمية والفكرية لهم.