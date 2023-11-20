محافظ سوهاج يستقبل وفد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، والمهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بسوهاج، وأساتذة قسم العمارة بجامعة الاسكندرية " أ.د محمد هشام سعودى، وأ.د خالد صلاح، والدكتور أحمد الزيات، والدكتور محسن مرداش، والدكتورة شروق اليمانى، والمهندسة دنيا نبيل، والمهندس مصطفى ابراهيم، والمهندسة انجي خالد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار الخطة الدراسية لمرحلة بكالوريوس العام الجامعي 2023/2024، قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، لدراسة تطوير وتنمية قطاع إقليم وسط وجنوب الصعيد، في إطار خطة القسم العلمي والتي تهدف لتخريج دفعة تتوافق مع علم ومعرفة بالمشروعات القومية بمحافظات الجمهورية.

ورحب محافظ سوهاج خلال اللقاء بوفد جامعة الإسكندرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، واستعرض محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها جهود الدولة في تطوير وتنمية محافظة سوهاج، وذلك من خلال المشروعات التي تم الانتهاء منها والجارية في مختلف القطاعات من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو الخطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدا أن الاستثمارات التي ضختها الدولة بسوهاج خلال الـ 9 سنوات الماضية توازي ما تم ضخه خلال مئة عام سابقة تقريبا، مؤكدا دعم وتعاون المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية معهم، والاستعداد التام لدراسة الآراء والأبحاث الخاصة بهم في تطوير المخطط الاستراتيجي المستقبلي للمحافظة .

وأوضح الدكتور محمد هشام سعودى، أنه تم اختيار محافظة سوهاج لعمل دراسة للوضع الراهن، ودراسة، والمخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني، والارتقاء بالبنية العمرانية لمدن المحافظة، مشيرا إلى تنظيم زيارات ميدانية للطلاب، وعقد اجتماعات وجولات بحضور عدد من القيادات التنفيذية للمحافظة .

تضمن اللقاء مشاهدة عرض فيلم تقديمي من قبل طلاب قسم العمارة، بعنوان "دراسة الوضع الراهن لمدينة سوهاج " ضمن مشروع تطوير إقليم الصعيد، كما تم تقديم الرؤى الخاصة لتطوير المدينة مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة للمدينة.