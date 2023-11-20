الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص إثر مشاجرة بسبب النزاع على خفرة حراسة بالقليوبية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

صرحت  جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص، ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء، أوت بحياة شاب وإصابة 4آخرين، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

التصريح بدفن جثة شخص إثر مشاجرة بسبب النزاع على خفرة حراسة  بالقليوبية


وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ،إخطارًا يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم، وبالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر، حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثاني عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلي وسلاح أبيض "مطواة".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة" وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.

مواد متعلقة

حبس متهمين لحيازة هيروين وأسلحة نارية بشبرا الخيمة

صفقة بمليون جنيه.. حبس المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

حبس مروجي المواد المخدرة في طوخ

التحقيق في واقعة مصرع طفلة وإصابة والديها بطريق شبرا بنها الحر

محاكمة المتهم بقتل جاره في بنها بسبب "قرنين فول".. اليوم

كيف خطط عامل لسرقة أكثر من نصف مليون جنيهًا إيرادات محطة وقود قليوب ؟

السيطرة علي حريق بمول تجاري ببنها

تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من شخص وإصابة سيدة بكفر شكر

الجريدة الورقية