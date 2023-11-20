صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شخص، ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء، أوت بحياة شاب وإصابة 4آخرين، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

التصريح بدفن جثة شخص إثر مشاجرة بسبب النزاع على خفرة حراسة بالقليوبية



وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ،إخطارًا يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم، وبالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر، حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثاني عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلي وسلاح أبيض "مطواة".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة" وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.