150 ألف جنيه تبرع من غرفة الإسماعيلية التجارية لنصرة أهالي غزة

قرر مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية، برئاسة أكرم الشافعي وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية ، التبرع بمبلغ 150 ألف جنيه مصري لصندوق تحيا مصر للمساهمة في توجيه المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، وذلك على خلفية اجتماع مجلس إدارة الغرفة.

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع علي قرار تبرع الغرفة بمبلغ 150 الف جنيه، خصما من الاحتياطي العام، وذلك لنصرة أهالي غزة وتسلم لصندوق «تحيا مصر».

وقد وافق الأعضاء بالإجماع على تقديم التبرع لمساعدة أهل غزة على مقاومة الحرب التي يواجهونها وخروجهم عن بيوتهم، وتم إرسال محضر الجلسة للوزارة للاعتماد.

جاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول غرفة تجارية، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز امين الصندوق، امال ابراهيم، أحمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، محمد عبد المحسن، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير عام الغرفة.