جاياردو يغادر الأرجنتين تمهيدًا للتوقيع مع نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

التقطت كاميرات الجمهور صور وفيديو للمدرب جاياردو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي، والذي يستعد لمغادرة العاصمة الأرجنتينية متجهًا إلى جدة، لتوقيع عقود تدريب العميد.

جاياردو يغادر الأرجنتين تمهيدًا للتوقيع مع نادي الاتحاد

وقال المدرب الأرجنتيني جاياردو عن تدريب نادي الاتحاد: "قرار تدريب نادي الاتحاد السعودي شخصي للغاية، فقد لأقنعوني بمشروع تطوير وضخم، أشعر بشعور جيد ومتحمس للعمل هناك، هناك الكثير مما يجب العمل على تطويره".

من المقرر ان يوقع المدرب جاياردو على عقود تدريب نادي الاتحاد لمدة موسم ونصف، على ان يحصل في الموسم الواحد على راتب سنوي قدره 22 مليون يورو تقريبًا كما اكدت مصادر مقربة من المدرب الأرجنتيني.

سيكون جاياردو صاحب ثالث أعلى اجر سنوي في العالم خلف دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد وبعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، متفوقًا على المدرب الالماني يورجن كلوب.

فيديو جاياردو يغادر الأرجنتين متجهًا إلى جدة